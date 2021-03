Recovery: schede tecniche Pnrr giunte alle Camere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha inviato alle commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato le schede tecniche del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Sono sei le "missioni" del Recovery plan. Per "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", sono messi a disposizione 45,5 miliardi di euro; per "Rivoluzione verde e transizione ecologica", 67,49 miliardi; per la voce "Infrastrutture per una mobilità sostenibile" , 31,98 miliardi; per "Istruzione e ricerca", 26,66 miliardi; per "inclusione e coesione", 21,28 miliardi; per "Salute", 18,01 miliardi di euro.(Rin)