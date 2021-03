Serbia-Kosovo: inviato Usa Palmer, pronti a lavorare con il prossimo governo a Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda l'elezione del presidente, pensiamo che quei partiti che saranno all'opposizione dovrebbero agire responsabilmente come un'opposizione leale, essere presenti, garantire un quorum di voto e consentire che le istituzioni possano funzionare. L'ultima cosa di cui il Kosovo ha bisogno è di altre elezioni. Il Kosovo ha bisogno di un governo, un presidente e un percorso verso l'Europa", ha detto Palmer. L'inviato Usa si trova oggi in Serbia, per una visita che prevede anche un incontro con la premier Ana Brnabic. (Alt)