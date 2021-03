Libano: ministro Energia, necessari fondi per acquisto carburante o rischio black-out

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro uscente dell’Energia del Libano, Raymond Ghajar, ha sottolineato che il Paese rischia di restare “al buio” entro la fine del mese se non si garantiranno con urgenza i fondi necessari ad acquistare il carburante per il funzionamento delle centrali elettriche. Lo riferisce il quotidiano libanese "L'Orient le Jour". Dopo un colloquio con il presidente della Repubblica Michel Aoun al palazzo presidenziale di Baabda, Ghajar ha detto di aver informato il capo dello Stato dei “pericoli” che la mancata fornitura di carburante alla Compagnia elettrica nazionale (Edl) comporterebbe “per tutta l’economia”. “L’unica soluzione è approvare un anticipo o una partecipazione finanziaria, oppure naturalmente il nuovo bilancio”, ha sottolineato Ghajar. Edl, che già non produce abbastanza energia elettrica per soddisfare il fabbisogno del Paese in condizioni normali, ha dovuto ridurre la produzione di quasi il 20 per cento nel 2020 per ragioni finanziarie. In aggiunta il Libano ha perso l’anno scorso uno dei suoi fornitori di carburanti, la compagnia petrolifera algerina Sonatrach, che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2020 a seguito di uno scandalo legato all’importazione di carburante difettoso. (Res)