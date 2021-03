Libano: Gruppo internazionale di sostegno, non ritardare formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo internazionale di sostegno (Isg) per il Libano ha fatto appello ai leader del Libano affinché non ritardino ulteriormente la formazione di un governo dotato di pieni poteri e “capace di soddisfare i bisogni urgenti del Paese e di attuare riforme vitali”. Lo riferisce un comunicato rilasciato ieri dall'Isg, ripreso dall'agenzia di stampa libanese "Nna". “Il gruppo ha osservato l’accelerazione della crisi economica e sociale in Libano, peggiorata a causa della pandemia di coronavirus, e ha espresso la sua preoccupazione a fronte delle crescenti tensioni nel Paese, incuse le recenti proteste”, si legge nel comunicato. Il gruppo fa inoltre appello a garantire la sicurezza dei manifestanti e a individuare con indagini “credibili e trasparenti” i responsabili dell’omicidio dell’intellettuale e attivista Lokman Slim, trovato morto lo scorso 4 febbraio. L'Isg riunisce rappresentanti delle Nazioni Unite e dei governi di Cina, Francia, Germania, Italia, Federazione Russa, Regno Unito e Stati Uniti, insieme all'Unione Europea e alla Lega Araba. È stato lanciato nel settembre 2013 dal segretario generale delle Nazioni Unite con l'ex presidente Michel Sleiman per aiutare a mobilitare il sostegno e l'assistenza per la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del Libano e per incoraggiare l'assistenza all'esercito libanese, ai rifugiati siriani in Libano e alle comunità e al governo ospitanti. (Res)