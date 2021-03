+ Iraq: famiglia sterminata in attacco armato a Salah al Din +

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’intera famiglia, formata da sette persone, è stata uccisa da un gruppo di armati ignoti in un villaggio nel governatorato di Salah al Din, in Iraq. Lo riferisce oggi una fonte di sicurezza irachena al sito web d'informazione "Shafaq news". Secondo la fonte, un gruppo di armati che indossava uniformi militari ha attaccato un villaggio nel distretto di Albu Dor, a Salah al Din, uccidendo sette persone, tra cui diverse donne, e ferendo gravemente un’ottava persona. Non è nota l’identità degli assalitori, che tuttavia secondo la fonte sono “ritenuti essere affiliati allo Stato islamico”. L'episodio giunge pochi giorni dopo a storica visita di papa Francesco in Iraq. Il 9 marzo, poche ore dopo la partenza del pontefice, un attentato aveva colpito la capitale Baghdad, provocando l’uccisione di una donna e almeno dieci feriti: una bomba a mano era esplosa presso il ponte degli Imam, che attraversa il fiume Tigri nel nord della capitale irachena Baghdad, colpendo un gruppo di pellegrini sciiti che si recavano a piedi nel quartiere di Al Kadhimiya, per una visita di carattere religioso. (segue) (Res)