Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 12 marzo, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni V e I. Odg: 1) esternalizzazione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale "Villa Glicini"di via Ceppi 5; 2) audizione di Andrea Maggiore, coordinatore dei corsi di musica del Centro di formazione musicaleOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni I, VI e III. Odg: Tassa sui rifiuti anno 2021 - Definizione delle scadenze, delle modalità di versamento e delle agevolazioni in sede di accontoOre 13 - Conferenza CapigruppoOre 13 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Conferenza Capigruppo, Pari Opportunità, Legalità e Contrasto Fenomeni Mafiosi. Odg: risoluzione crisi in MyanmarOre 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Smart City e II. Odg: analisi dello stato di fatto del Portale delle pratiche edilizie e di eventuali proposte di miglioramento delle procedure.REGIONEore 12, Videoconferenza, conferenza stampa del Corecom sull'attività svolta nel corso del 2020. (Rpi)