Imprese: cinese Xiaomi avvia produzione di prova in Turchia (2)

- La Salcomp, con sede in Finlandia, è uno dei principali produttori mondiali di prodotti di ricarica e alimentazione. Secondo il sito di informazione tecnologica "Teknosafari", Xiaomi è diventato il marchio di smartphone più venduto in Turchia nel terzo trimestre del 2020. Secondo la piattaforma, Xiaomi ha raggiunto una quota di mercato del 26 per cento, con una crescita su base annua del 340 per cento. Nel periodo luglio-settembre Xiaomi ha preceduto nelle vendite Samsung, Huawei, Apple e Oppo. A inizio settimana Varank ha dichiarato che anche il produttore cinese di smartphone Oppo ha iniziato la produzione di test nella sua fabbrica in Turchia. (Tua)