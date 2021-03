Covid: ministro Salute russo, Sputnik V efficace anche contro la variante britannica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino contro il coronavirus russo Sputnik V ha dimostrato la sua efficacia contro la variante britannica. Lo ha detto il ministro della Salute della Federazione Russa, Mikhail Murashko, durante un briefing con la stampa. “I nostri specialisti hanno condotto uno studio sull'attività neutralizzante del siero sanguigno estratto dai volontari vaccinati con lo Sputnik V contro la variante britannica del virus SARS-CoV-2. Secondo i risultati dello studio, il livello di anticorpi neutralizzanti alla variante britannica non differisce in modo significativo dal livello di anticorpi neutralizzanti del ceppo originale di SARS-CoV. 2. Pertanto, il vaccino Sputnik V protegge contro la variante mutata di coronavirus non meno efficacemente che contro un ceppo convenzionale", ha detto il ministro russo.(Rum)