Georgia: premier Gharibashvili riceve inviato speciale Ue Christian Danielsson

- Christian Danielsson, inviato speciale del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, sta incontrando il primo ministro georgiano Irakli Gharibashvili. Prima di incontrare Gharibashvili, Danielsson è stato ricevuto dalla presidente della Georgia Salome Zurabishvili. Lo scopo della visita di Danielsson è quello di impegnarsi in un rinnovato dialogo politico avviato dal presidente Michel il primo marzo scorso fra maggioranza e opposizione. Ieri il premier georgiano ha detto che il governo è pronto a proseguire il dialogo con l’opposizione in modo costruttivo. Quanto alla visita di Danielsson, secondo il primo ministro, il suo coinvolgimento nel processo negoziale contribuirà al progresso di questo processo. "Dal 15 al 17 marzo ci recheremo a Bruxelles, dove sono in programma riunioni di alto livello nella Commissione europea, nonché nel Consiglio europeo e nella Nato. Il 16 marzo si terrà la sesta sessione del Consiglio di associazione Ue-Georgia, durante la quale presenteremo i progressi significativi del nostro Paese nell'attuazione delle riforme in una serie di settori. Vorrei anche ringraziare il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dirgli che apprezziamo molto il suo sostegno al nostro Paese”, ha affermato Gharibashvili. (segue) (Rum)