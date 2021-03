Georgia: premier Gharibashvili riceve inviato speciale Ue Christian Danielsson (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la visita del mediatore Danielson, Gharibashvili ha detto di accogliere “con favore il suo arrivo e la sua partecipazione al dialogo politico mediato dall'Ue”. “Siamo sicuri che la sua partecipazione contribuirà alla gestione costruttiva del dialogo. Vorrei sottolineare ancora una volta che siamo pronti a proseguire il regime di dialogo costruttivo e condividiamo pienamente le raccomandazioni del Consiglio d'Europa secondo cui il governo e l'opposizione dovrebbero trovare un terreno comune e raggiungere un accordo il prima possibile in modo che il Parlamento possa iniziare a lavorare e tornare alla vita politica regolare. Dobbiamo essere tutti guidati dagli interessi del popolo georgiano e dello Stato", ha detto Gharibashvili. Da tempo in Georgia è in corso una crisi politica che ha causato il boicottaggio dei lavori parlamentari da parte dell’opposizione. La situazione è degenerata ulteriormente in seguito all’arresto del presidente del Movimento nazionale, Nika Melia, uno dei principali leader dell’opposizione, una decisione molto contestata anche a livello internazionale. (Rum)