Pd: Zingaretti, Letta farà del partito pilastro alternativo

- "Sono felice e ho proposto ieri con forza la figura di Enrico Letta perché è la persona che può confermare di nuovo il Pd come pilastro di una credibile alternativa alle destre". Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario dimissionario del Partito democratico a “1 Mattina” su Rai1. Sulle dimissioni “non ho cambiato idea perché non sarebbe utile all’Italia e al Pd. Non è stato un capriccio. Se vogliamo mettere a posto il Paese, dovevamo concentrarci su questo e ridefinire la nostra identità”, ha aggiunto.(Rin)