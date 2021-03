Libia: ex vicepresidente Ghoga, milizie e mercenari sfide del nuovo premier Dabaiba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente del Consiglio nazionale di transizione in Libia, Abdel-Hafiz Ghoga, ha espresso il suo ottimismo sulla formazione del nuovo governo libico, sperando che ponga fine alla divisione istituzionale e unisca il paese in un'unica amministrazione che lavori per soddisfare le aspirazioni del popolo libico. Nella sua intervista a "Sky News Arabia", Ghuqa ha aggiunto che l'inizio della fine della divisione è legato all'unificazione della Camera dei rappresentanti a Sirte. "Ci auguriamo che il governo raggiunga il suo obiettivo principale, che è quello di completare le elezioni in tempo il prossimo dicembre". Sui problemi più importanti che il governo di Dabaiba deve affrontare, Ghoga ha affermato: "Ce ne sono molti, compreso il trattare con le milizie e l'uscita dei mercenari dal Paese, ma dopo l'unificazione delle istituzioni militari, tutti i gruppi armati devono essere classificati e i loro capi identificati in preparazione della loro smobilitazione o integrazione nelle varie istituzioni statali”. (Lit)