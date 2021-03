Giappone: Olimpiadi, Tokyo non somministrerà vaccini cinesi ai propri atleti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Olimpiadi del Giappone, Tamayo Marukawa, ha dichiarato oggi, 12 marzo, che gli atleti giapponesi che prenderanno parte alle Olimpiadi estive di Tokyo non potranno essere vaccinati dal coronavirus con vaccini di produzione cinese, dal momento che quei farmaci non hanno ancora ottenuto l'approvazione dei regolatori del Giappone. Le dichiarazioni della ministra giungono in risposta al Comitato olimpico cinese, che ha offerto dosi di vaccino di produzione cinese agli atleti che prenderanno parte ai Giochi olimpici di quest'anno e alle Olimpiadi invernali di pechino, in programma nel 2022. Ad annunciare l'offerta della Cina è stato il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, nel corso di un incontro online con i membri del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, che hanno rifiutato di commentare pubblicamente l'offerta della Cina. (segue) (Git)