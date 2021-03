Libia: vicepresidente Al Lafi, siamo alla ricerca del ministro della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del nuovo Consiglio presidenziale libico, Abdullah Hussein al Lafi, ha annunciato che sono in corso le selezioni per la ricerca del ministro della Difesa del nuovo governo unitario. "Abbiamo chiesto di fornire un curriculum per una persona in grado di dirigere il ministero della Difesa, soprattutto alla luce delle circostanze attuali", ha spiegato al Lafi ai media libici. Il dicastero della Difesa è l'unico che non è stato assegnato dal premier Abdelhamid Dabaiba. (Lit)