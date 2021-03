© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Fratelli musulmani in Libia hanno accolto con favore il nuovo governo unitario di transizione del premierAbdelhamid Dabaiba. In una nota, la formazione islamica libica chiede al neo premier di lavorare per "preparare le elezioni da tenere entro dicembre 2021 oltre a fornire i servizi necessari alla popolazione libica". (Lit)