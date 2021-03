Russia: Roskomnadzor, pronti a dialogo con Twitter ma per ora nessuna risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roskomnadzor, il Garante delle comunicazioni russo, è pronto per avviare un dialogo con il social network Twitter, ma i rappresentanti dell'azienda non hanno ancora risposto alle nostre richieste. È quanto affermato dal direttore del dipartimento di Roskomnadzor per il controllo e la supervisione nel campo delle comunicazioni elettroniche Evgenj Zaitsev. "Siamo pronti ad avviare un dialogo, conosciamo tutte le persone responsabili di Twitter e loro ci conoscono. Abbiamo inviato loro dei reclami relativi alla diffusione di contenuti illegali. Questi contenuti Non soddisfano i requisiti legali delle autorità russe e, in relazione a questa situazione, abbiamo preso delle misure previste dalla legge. Le nostre richieste, tuttavia, rimangono senza risposta, nessuno è venuto da noi, non ci sono risposte alle nostre domande", ha detto Zaitsev durante il suo discorso alla Camera pubblica della Federazione Russa. "In ogni caso, possono contestare tutte le loro contro pretese in un tribunale russo, siamo pronti a questo confronto", ha sottolineato il rappresentante di Roskomnadzor. (segue) (Rum)