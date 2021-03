Russia: Roskomnadzor, pronti a dialogo con Twitter ma per ora nessuna risposta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 10 marzo la Russia ha alzato la posta nello scontro con i social network e ha preso di mira Twitter, rallentandone il servizio su tutto il territorio nazionale. Da tempo dal Cremlino giungono dure critiche sull’operato dei social network, in particolare in merito al blocco arbitrario di alcuni profili, sia istituzionali sia di alcuni media russi. Twitter, peraltro, ha respinto le richieste delle autorità di Mosca di rimuovere gli inviti delle organizzazioni dell’opposizione che invitavano anche dei minorenni a partecipare alle proteste non autorizzate svoltesi a gennaio, una pratica che in Russia è considerata vietata. Da alcuni giorni, inoltre, è iniziato il dibattito in Parlamento per adottare una legge che impedisca ai social network di oscurare gli account arbitrariamente. Insomma, i temi non mancano sul tavolo di confronto fra la Russia e i principali social network, anche se la decisione di rallentare Twitter è chiaramente una misura forte anche perché riguarda tutti i dispositivi mobili e metà di quelli fissi, stando a quanto riferito dal Garante delle comunicazioni Roskomnadzor. L’authority, peraltro, non esclude che Twitter possa essere definitivamente bloccato qualora non decida di rispettare i dettami legislativi russi. (segue) (Rum)