Russia: Roskomnadzor, pronti a dialogo con Twitter ma per ora nessuna risposta (3)

- Come spiegato dal vicedirettore di Roskomnadzor, Vadim Subbotin, il rallentamento di Twitter in Russia influenzerà solo il trasferimento di foto e video, non dei messaggi di testo. “Gli utenti potranno scambiarsi messaggi liberamente”, ha detto Subbotin, secondo cui l’obiettivo del garante delle comunicazioni è “ridurre al minimo i disagi per gli utenti”. Le restrizioni rimarranno in vigore sino a quando Twitter rimuoverà tutti i contenuti vietati, ha specificato Subbotin, auspicando che l’amministrazione del social network mostri un approccio costruttivo. Dal Cremlino, come prevedibile, sono giunti commenti positivi in merito alla decisione di Roskomnadzor. “Nessuno vuole imporre dei blocchi, ma le misure volte a costringere le aziende a rispettare le nostre leggi sono assolutamente valide”, ha detto Peskov nel corso dell’odierno briefing con la stampa. Secondo Roskomnadzor, che cita dati aggiornati al 10 marzo, sono oltre 3 mila i post con contenuti illegali su Twitter, la cui dirigenza viene accusata di aver ignorato da anni le richieste di cancellazione. (segue) (Rum)