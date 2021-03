Russia: Roskomnadzor, pronti a dialogo con Twitter ma per ora nessuna risposta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter era già sotto pressione in Russia dopo che è stato nominato come una delle cinque piattaforme di social media citate in giudizio per presunta mancata eliminazione dei post che esortano i bambini a prendere parte a proteste illegali. Peraltro, che ci fossero dei problemi con Twitter è emerso anche alcune settimane fa quando il social network ha bloccato l’account ufficiale della delegazione russa alle trattative sulla sicurezza e sul controllo degli armamenti a Vienna. Il capo della delegazione, Konstantin Gavrilov, ha definito questa decisione un atto di censura. “Quali sono i motivi? Il blocco degli account ufficiali che mostrano la posizione intransigente di un Paese è una censura esplicita”, ha affermato Gavrilov commentando la vicenda. (Rum)