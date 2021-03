Regno Unito: economia si contrae del 2,9 per cento nel mese di gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia britannica si è ridotta del 2,9 per cento nel mese di gennaio a causa delle stringenti misure anti Covid attuate nel Paese, secondo dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons). L'economia britannica risulta pertanto essersi ridotta del 9 per cento rispetto ai valori di prima dell'inizio della pandemia. L'Ons ha definito i dati relativi al mese di gennaio come un "notevole colpo" all'economia, ma ha anche suggerito che questo risulta essere meno grave di quando inizialmente preventivato. (Rel)