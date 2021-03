Expo 2020: Padiglione Brasile, l'Amazzonia nel deserto di Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il padiglione del Brasile all'Expo 2020 Dubai porterà l’Amazzonia nel deserto di Dubai. L'acqua sarà la sua caratteristica più importante e i visitatori potranno evocare il Brasile con le sue foreste, i suoi fiumi, il suo patrimonio e le sue tradizioni in presenza di effetti sonori, luminosi e odori che imitano l'atmosfera delle foreste che circondano il Rio delle Amazzoni. Il padiglione carioca si troverà nell'area “sostenibilità” dell’esposizione universale. Il costo totale per la creazione e il funzionamento del padiglione del Brasile all'Expo 2020 di Dubai è di 110 milioni di dirham (30 milioni di dollari), mentre il tasso di completamento nella costruzione del padiglione ha raggiunto finora il 60 per cento, riferisce il sito web "Al Royea". L'Expo di Dubai 2020 è stato rinviato di un anno a causa della pandemia di Coid-19. La prima esposizione universale ospitata in Medio Oriente si terrà pertanto dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022. Nonostante il rinvio, l'evento continuerà a essere chiamato Expo 2020 Dubai. La prossima fiera internazionale dopo Dubai sarà in Giappone, a Osaka, nel 2025.L’emirato di Dubai ha investito diversi miliardi di dollari su questo progetto volto a rafforzare il mercato immobiliare e il turismo nella città-stato sede, peraltro, dell'aeroporto più trafficato del mondo. (Res)