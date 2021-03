Emirati-Armenia: incontro ministri Esteri, approfondire la cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Armenia intende approfondire le relazioni con gli Emirati Arabi Uniti. Lo ha detto il ministro degli Esteri armeno Ara Ayvazyan durante l’incontro con l’omologo emiratino Abdullah bin Zayed al-Nahyan ad Abu Dhabi. "Il ministro Ayvazyan ha confermato l'intenzione dell'Armenia di approfondire le relazioni con gli Emirati Arabi Uniti come pronte per una cooperazione onnicomprensiva fra Armenia e Paesi arabi del Golfo", si legge nel sito web del ministero armeno. Ayvazyan e al Nahyan hanno discusso di diverse questioni bilaterali all'ordine del giorno. Durante il colloquio è stata sottolineata l'importanza di mantenere attivo il dialogo politico, anche attraverso consultazioni regolari. I settori della tecnologia dell'informazione, dell'agricoltura, della sicurezza alimentare, delle energie rinnovabili e del turismo sono stati considerati promettenti per il commercio e la cooperazione economica. A questo proposito, è stata rilevata l'importanza di tenere riunioni della commissione intergovernativa mista armeno-emiratina. Il ministro degli Esteri ha anche visitato la residenza della diocesi armena degli Emirati Arabi Uniti e del Qatar, incontrando il capo della diocesi, monsignor Mesrob Sargsyan. (segue) (Res)