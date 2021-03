Emirati-Armenia: incontro ministri Esteri, approfondire la cooperazione bilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armenia ed Emirati Arabi Uniti hanno avviato relazioni diplomatiche a partire dal giugno del 1998. Negli ultimi anni le relazioni tra i due Paesi hanno assistito ad un deciso rafforzamento a causa delle rispettive tensioni con la Turchia, aumentate ulteriormente con il recente conflitto nel Nagorno-Karabakh. Il riavvicinamento tra Armenia e Emirati Arabi Uniti non è qualcosa di nuovo; più di un decennio fa, i due Stati hanno iniziato a rafforzare i loro legami economici, nel contesto dell'iniziativa di Abu Dhabi di espandere la propria influenza economica nonostante la crisi finanziaria globale. In questi dieci anni i due Paesi hanno firmato diversi accordi e memorandum d'intesa volti a una più stretta cooperazione nel commercio, nel turismo, nell'energia, nei servizi medici, nella tecnologia, nelle infrastrutture e nel settore finanziario. Con l’intensificarsi delle tensioni con la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti e l'Armenia hanno avviato alcune iniziative per sviluppare le loro relazioni e hanno stabilito un quadro per forgiare quella che essenzialmente è un'alleanza strategica. L'incontro della Commissione intergovernativa Emirati Arabi Uniti-Armenia del 2019, l'incontro ufficiale del gennaio 2020 tra l’attuale presidente armeno, Armen Sarkissian, con l’erede al trono di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan, e la firma di molti accordi bilaterali sono alcuni esempi degli sforzi che i due Paesi stanno compiendo per fortificare le loro relazioni. (segue) (Res)