Covid: Coldiretti, Pasqua blindata ferma 1 italiano su 3

- L'avanzare dei contagi Covid ferma gli spostamenti di un italiano su tre (32 per cento) per visite a parenti e amici, gite fuori porta o vacanze durante le feste di Pasqua e Pasquetta. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ in riferimento alle nuove strette anticovid. Una decisione pesante per la mobilità che riguarda il primo lungo weekend primaverile di festa che rappresenta anche l’occasione – sottolinea la Coldiretti in una nota – per le consuete gite fuori porta. Un appuntamento importante che segna tradizionalmente l’inizio della stagione per molti degli 24mila agriturismi italiani che sono stati duramente colpiti dall’emergenza Covid con perdite che hanno raggiunto 1,2 miliardi di euro. l lockdown di Pasqua costa peraltro oltre 400 milioni a ristoranti, pizzerie ed agriturismi con quasi 7 milioni di italiani che tradizionalmente quel giorno consumano il pranzo fuori casa., secondo la stima della Coldiretti. (segue) (Com)