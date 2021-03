Sardegna: sequestrate a Università Sassari dosi lotto AstraZeneca bloccato da Aifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dosi del vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856 bloccato dall'Aifa per presunte reazioni anomale e complicazioni, sono arrivate anche in Sardegna. Lo si è appreso nel corso del seminario online "Educapiamo" svolto ieri dall'Università di Sassari per spiegare le problematiche relative alla pandemia. Una parte delle fiale è stato utilizzato per immunizzare il personale dell'Università di Sassari e altre dosi dello stesso lotto sono arrivate anche a Cagliari e Nuoro. Non si segnalano, per il momento, reazioni avverse e tutte le persone vaccinate a Sassari con l'AstraZeneca sono tenute sotto controllo, come ha confermato anche il professor e il professor Giovanni Sotgiu, delegato rettorale alla Prevenzione, Sicurezza e rischio Biologico (Covid-19). I Carabinieri del Nas hanno sequestrato le dosi non utilizzate. (Rsc)