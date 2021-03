Sardegna: vaccinazioni, V-day a Oristano domenica 28 per 1000 anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede di vaccinare mille anziani over 80 nel "V-day" di domenica 28 marzo in programma ad Oristano nei locali dell'ex pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Le operazioni si svolgeranno dalle 9 alle 19 e si accederà da entrambi gli ingressi dell'ospedale, per evitare assembramenti. Gli over 80 non dovranno recarsi in ospedale spontaneamente, ma saranno convocati dal personale incaricato dal Comune di Oristano in una fascia oraria prestabilita, così da diluire l'afflusso di persone nell'arco della giornata. Il personale del Comune, insieme alla lettera d'invito alla vaccinazione, consegnerà a domicilio anche i moduli del consenso informato e la nota anamnestica, che dovranno essere restituiti già compilati agli operatori sanitari al momento della vaccinazione. (segue) (Rsc)