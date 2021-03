Pa: Brunetta, con risorse Ue grande occasione per migliorare settore pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio migliorare ora, in questo momento, il settore pubblico. Abbiamo la grande occasione di investire, abbiamo a disposizione ingenti risorse dall’Europa". Queste le parole del ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Rai Radio1. "In questo momento voglio chiudere il divario tra garantiti e non garantiti, facendo investimenti in tutto il settore pubblico", ha aggiunto. "Sono il ministro del lavoro pubblico, adesso lo faccio nuovamente dopo la pandemia che sta rischiando di distruggere la coesione sociale. Come 12 anni fa - ha sottolineato Brunetta - voglio investire nella Pa: qualità e dignità dei servizi per le famiglie e le imprese" (Rin)