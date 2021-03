Giappone: Olimpiadi, governo predispone ingresso atleti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha avviato i preparativi di carattere amministrativo per consentire l'accesso di atleti professionisti stranieri nel Paese dopo la revoca completa dello stato di emergenza pandemica nel Paese, in vista delle Olimpiadi estive in programma la prossima estate a Tokyo. Lo riferisce una fonte governativa anonima citata dall'agenzia di stampa "Kyodo". Il governo giapponese starebbe predisponendo per gli atleti internazionali un'eccezione alle norme sull'immigrazione per "circostanze speciali", simile alle esenzioni applicate a individui che necessitano di entrare in Giappone per ottenere assistenza umanitaria urgente o per altre ragioni di forza maggiore. Lo stato di emergenza proclamato lo scorso gennaio dal primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, scadrà a Tokyo e nelle prefetture dove è ancora in vigore il prossimo 21 marzo. Il provvedimento riguarderà anche gli atleti di nazionalità straniera ingaggiati da società sportive giapponesi di livello professionale. Ad oggi circa un centinaio di atleti stranieri della Lega calcistica professionale giapponese e delle società professionali di pallacanestro non sono in grado di rientrare in Giappone a causa delle restrizioni agli ingressi varate per contenere la pandemia. (segue) (Git)