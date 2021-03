Giappone: Olimpiadi, governo predispone ingresso atleti stranieri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha decretato il 5 marzo scorso la proroga dello stato di emergenza in vigore nell'area metropolitana di Tokyo per due settimane. L'esecutivo ha concordato con l'amministrazione della governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, che il quadro dell'emergenza pandemica nella capitale non è migliorato quanto sperato nelle settimane appena trascorse. La proroga al 21 marzo sarebbe la seconda da quando il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha decretato lo stato di emergenza, all'inizio del mese di gennaio. Il primo ministro ha definito tale misura emergenziale un passo "necessario a proteggere le vite e le condizioni di vita". (Git)