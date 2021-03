Thailandia: governo interrompe sussidi al turismo in risposta a casi di frode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha decretato la fine dei sussidi all'industria del turismo, prostrata dalle ricadute della pandemia, dopo l'emersione di frodi e abusi da parte di operatori alberghieri del Paese. Questa settimana il governo ha respinto una proposta dell'Autorità del turismo della Thailandia (Tat) per la proroga del sistema di sussidi "We Travel Together", argomentando che il sistema sia stato abusato da numerosi alberghi e ostelli del Paese. Il sistema "We Travel Together, che scadrà alla fine di aprile, prevede il rimborso da parte del governo thailandese del 40 per cento delle spese sostenute dai thailandesi per il soggiorno negli alberghi, sino ad un massimo di 3mila baht (98 dollari) per singolo pernottamento. Hanno diritto al rimborso oltre 6 milioni di thailandesi che si sono registrati al programma via web. Bangkok ha concepito il programma per tenere in vita il settore dell'ospitalità domestico, duramente colpito dal blocco dei flussi di turisti internazionali causato dalla pandemia. (segue) (Fim)