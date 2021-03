Thailandia: governo interrompe sussidi al turismo in risposta a casi di frode (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi scorsi, però, le autorità del Paese hanno contestato oltre 500 casi di frode legati all'abuso del programma di rimborsi: diversi operatori alberghieri si sarebbero registrati al programma per ottenere rimborsi per le loro attività in assenza di veri pernottamenti. Altri alberghi hanno aumentato il loro tariffario per accedere al tetto massimo dei rimborsi. Diversi alberghi avrebbero registrato molte più stanze disponibili di quelle realmente disponibili. il portavoce del governo thailandese, Anucha Burapachaisri, ha dichiarato che "queste tattiche fraudolente hanno costretto il governo a non prorogare il programma, e ad ordinare nvece alla Tat di elaborare altre strategie per aiutare il settore del turismo e chiudere le falle del sistema". L'annuncio del blocco del piano di sussidi ha però gettato nello sconforto gli operatori del settore. Wassana Srikanchana, presidente della Hua Hin-Cha am Tourist Association, ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" che "abbiamo urgente bisogno dei sussidi, e il governo dovrebbe riconfermarli il prima possibile. In caso contrario, non sarà possibile rivitalizzare il settore". (segue) (Fim)