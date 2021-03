Thailandia: governo interrompe sussidi al turismo in risposta a casi di frode (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha presentato il 4 marzo un piano di "quarantena a zona" teso a riaprire il Paese ai turisti internazionali a partire dal mese prossimo. Il piano verrà inizialmente introdotto in via sperimentale in cinque province turistiche del Paese: Chiang Mai, Phuket, Krabi, Surat Thani e Chon Buri. Il ministro del Turismo e dello sport thailandese, Phiphat Ratchakitprakam, ha illustrato i dettagli del piano a margine di colloqui con il ministero del turismo e con rappresentanti dei 216 operatori turistici del Paese. Il sistema della "quarantena a zona" prevede che i turisti trascorrano i primi tre giorni di permanenza nel Paese in quarantena nelle loro stanze d'albergo, e che vengano poi sottoposti in loco a test diagnostici per il coronavirus. Se l'esito dei tamponi sarà negativo, i turisti potranno accedere a tutte le strutture dell'albergo o dei resort in cui soggiornano sino alla scadenza dell'ordinario periodo di quarantena di 14 giorni; al termine di tale periodo di quarantena, gli ospiti verranno sottoposti a un secondo tampone, e solo successivamente potranno muoversi liberamente all'esterno dell'area di quarantena. L'attuazione del piano verrà affidata a 29 agenzie di viaggi, con la supervisone dell'Autorità del turismo della Thailandia (Tat). L'accoglienza dei turisti stranieri ha generato entrate per 2mila miliardi di baht (88 miliardi di dollari) nel 2019, pari ai due terzi del fatturato annuo complessivo dell'industria del turismo della Thailandia; nel 2019 il turismo ha rappresentato il 19 per cento del prodotto interno lordo della Thailandia. (Fim)