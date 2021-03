Asan: nuova rete regionale per il contrasto al crimine transfrontaliero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le procedure giudiziarie contro crimini di natura transnazionale richiedono la raccolta di elementi probatori in più paesi, ma condurre tali attività tramite gli ordinari canali diplomatici è spesso difficile, anche a causa di barriere di tipo linguistico e delle diversità tra i sistemi normativi. SeaJust, presentata al 14mo Congresso Onu sul crimine di Kyoto, punta a superare tali ostacoli strutturali, presentando un'azione di contrasto coordinata alle attività criminali organizzate transfrontaliere. Ogni Paese membro selezionerà due funzionari che agiranno da "ufficiali di collegamento" con gli altri membri dell'iniziativa. L'Indonesia non ha ancora aderito al progetto, ma dovrebbe farlo in futuro, e parteciperò immediatamente agli incontri nella veste di osservatore. (segue) (Git)