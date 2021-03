Covid: J&J prevede di produrre sino a 3 miliardi di dosi di vaccino il prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Johnson & Johnson produrrà sino a 3 miliardi di dosi del suo vaccino contro la Covid-19 il prossimo anno, dopo aver ottenuto l'approvazione per l'uso di emergenza del farmaco da parte dell'Unione europea. Lo ha dichiarato il responsabile scientifico dell'azienda, secondo cui sino a un miliardo di dosi del vaccino saranno disponibili quest'anno, e due miliardi l'anno prossimo. Il vaccino di J&J, somministrato in una singola dose, verrà prodotto presso sette stabilimenti in tutto il mondo, e l'azienda realizzerà tre nuovi centri di produzione delle singole componenti. Recentemente Johnson & Johnson ha anche firmato un accordo per consentire la produzione del suo vaccino da parte della società rivale Merck. (Nys)