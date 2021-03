Usa: aiuti economici, risposta alla pandemia alimentano la popolarità del presidente Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non tutti i sondaggi, però, attribuiscono a Biden un consenso superiore al 50 per cento: secondo una rilevazione di Npr, Pbs, Newshour e Marist, il tasso di approvazione goduto dal presidente in carica è del 49 per cento, anche se il 52 per cento degli elettori consultati esprime una visione favorevole di Biden a livello personale. Secondo tutte le società di rilevazione demoscopica, il tasso di gradimento del presidente ha goduto negli ultimi due mesi della risposta alla pandemia di coronavirus, e in particolare del decollo della campagna di vaccinazione, che ha già spinto diversi Stati Usa ad allentare le misure di distanziamento sociale e blocco delle attività economiche. (Nys)