Usa-Cina: dipartimento di Stato, alti funzionari discuteranno di Taiwan

- Il prossimo incontro tra alti funzionari di Stati Uniti e Cina dovrebbe toccare una serie di questioni "complesse", tra cui Taiwan. Lo ha reso noto ieri, 11 marzo, il dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Il 18 marzo il Segretario di Stato Usa Antony Blinken e il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, incontreranno in Alaska i loro omologhi cinesi - il ministro degli Esteri Wang Yi e il diplomatico Yang Jiechi. L'incontro sarà il primo tra funzionari di alto rango di Washington e Pechino da quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è entrato in carica, lo scorso 20 gennaio. In una conferenza stampa tenutasi ieri 11 marzo, il portavoce del dipartimento di Stato Ned Price ha citato Blinken, definendo il rapporto tra Stati Uniti e Cina come "sfaccettato". "L'approccio di Washington è di rivaleggiare e, in ultima analisi, superare Pechino in aree competitive", ha detto Price. (segue) (Nys)