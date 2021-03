Usa-Cina: dipartimento di Stato, alti funzionari discuteranno di Taiwan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'incontro del 18 marzo tra le due parti verranno probabilmente sollevate alcune questioni spinose, ha aggiunto il portavoce. "Mi aspetto che emergano le questioni più difficili, come Hong Kong, Xinjiang, Tibet, pressione su Taiwan, violazioni più ampie dei diritti umani, Mar Cinese Meridionale, Mekong, pressione economica, detenzioni arbitrarie, origini della pandemia di Covid- 19", ha detto Price ai giornalisti. Il portavoce ha aggiunto che gli Stati Uniti sono costantemente in sincronia con i loro alleati e partner, sono pronti a intervenire in loro difesa e condannando gli affronti della Cina a molti dei loro valori condivisi e universali, che si tratti di Taiwan, Hong Kong o Xinjiang. Gli Stati Uniti "non si tireranno indietro dal discutere le nostre aree di disaccordo. Ciò non vuol dire, tuttavia, che i colloqui saranno dovranno essere basati esclusivamente su questioni di profondo disaccordo", ha aggiunto Price. (Nys)