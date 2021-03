Usa: assemblea New York apre indagine contro governatore Cuomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legislatori dello Stato di New York hanno aperto un'indagine per la messa in stato d’accusa del governatore Andrew Cuomo. Lo riferisce la stampa statunitense. Dopo una riunione di emergenza durata tre ore, l'Assemblea dello Stato ha annunciato l’intenzione di dare incarico alla commissione giudiziario di indagare sulle accuse di cattiva condotta mosse contro Cuomo, comprese le denunce di molestie sessuali e le accuse di mala gestione, da parte della sua amministrazione, dei decessi correlati al Covid-19 tra i pazienti delle case di cura. La decisione pone le basi per quello che potrebbe essere il primo tentativo di impeachment dello Stato in più di un secolo. “Le notizie sulle accuse riguardanti il governatore sono gravi", ha detto il presidente democratico dell'Assemblea dello Stato, Carl Heastie, aggiungendo che “l’indagine sull'impeachment" comprenderà interviste a testimoni, documenti e valutazione delle prove. Mercoledì 10 marzo, una sesta donna si è fatta avanti e ha sollevato accuse di molestie sessuali ai danni del governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo.(Nys)