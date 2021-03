Usa: Biden, tutti vaccinabili entro primo maggio, il 4 luglio ritorno alla normalità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "New York Times" sottolinea che Biden e il suo staff sono profondamente consapevoli che la presidenza sarà giudicata soprattutto da come riuscirà a porre fine alla pandemia, ripristinando la crescita economica e restituendo un senso di normalità per il futuro, dopo uno dei periodi più bui della storia statunitense. Durante il discorso, il presidente ha annunciato una serie di nuove iniziative per accelerare le vaccinazioni, inclusa l’apertura di nuovi siti federali, una partnership allargata con le farmacie per distribuire il vaccino e l'uso di dentisti, veterinari, studenti di medicina e altre forme di personale per fornire inoculare il preparato anti-Covid. (Nys)