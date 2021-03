Giappone-Usa: Tokyo conferma visita di Suga a Washington nel mese di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, si recherà in visita negli Stati Uniti nella prima metà di aprile, e incontrerà alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti. Lo ha confermato oggi il portavoce del governo giapponese, Katsunobu Kato. "Uno scambio diretto di opinioni (tra i due leader) è estremamente significativo", ha dichiarato il funzionario nel corso di una conferenza stampa questa mattina. "La delegazione del governo sarà limitata al minimo numero necessario, e il personale accompagnatore sarà interamente vaccinato", ha aggiunto il portavoce, riferendosi alla pandemia di coronavirus tuttora in corso. Kato ha menzionato tre questioni principali che figureranno nell'agenda del colloquio tra i due leader: la situazione nell'Indo-Pacifico, le misure contro la Covid-19 e il mutamento climatico. "Speriamo che Giappone e Stati Uniti possano rafforzare ulteriormente le relazioni reciproche e lavorare a stretto contatto per conseguire un Indo-Pacifico libero e aperto", ha dichiarato il portavoce del governo giapponese. (segue) (Git)