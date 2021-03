Giappone-Usa: Tokyo conferma visita di Suga a Washington nel mese di aprile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri e della Difesa di Stati Uniti e Giappone, che si incontreranno a Tokyo la prossima settimana, per la prima ministeriale nel formato "2+2" dall'insediamento alla Casa Bianca del presidente Joe Biden, pubblicheranno un comunicato congiunto che farà esplicito riferimento alla Cina, e alle sue ripetute incursioni aeree e navali nei pressi dell'atollo conteso delle Senkaku, nel Mar Cinese Orientale. Lo riferiscono fonti del governo giapponese citate dal quotidiano "Nikkei". Secondo le anticipazioni, il rafforzamento del deterrente tattico contro la Cina sarà al centro dell'incontro tra i ministri dei due Paesi; i quattro interlocutori riaffermeranno che l'Articolo 5 del trattato di sicurezza Usa-Giappone, che impegna gli Stati Uniti a difendere l'alleato asiatico in caso di aggressione, si applica anche alle Senkaku, isole controllate da Tokyo ma rivendicate dalla Cina. I ministri esprimeranno anche apertamente la preoccupazione dei due Paesi per la Legge che lo scorso febbraio, che ha reso la Guardia costiera cinese una organizzazione paramilitare a tutti gli effetti. (Git)