Imprese: Hka (Facebook) ritira offerta per posa cavo dati tra California e Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong-America Project (Hka), un consorzio di Facebook e partner cinesi ha rinunciato a un appalto per la posa di un cavo Internet a fibre ottiche tra la California e Hong Kong. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui la decisione giunge al culmine di pressioni da parte delle autorità di sicurezza statunitensi. "A causa delle preoccupazioni del governo degli Stati Uniti sui canali di comunicazione diretta tra gli Stati Uniti e Hong Kong, abbiamo deciso di ritirare la nostra offerta", ha dichiarato un portavoce della società statunitense. "Non vediamo l'ora di lavorare con tutte le parti per riconfigurare il sistema in fibra, in linea con gli interessi del governo degli Stati Uniti". Hka ha già comunicato il ritiro della propria offerta, formulata nel 2018, all'Autorità federale delle comunicazioni Usa (Fcc). (Nys)