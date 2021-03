Indo-Pacifico: anche la vicepresidente Usa Harris prenderà parte al summit del Quad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, prenderà parte al primo summit quadrilaterale dei leader del Quad, l'iniziativa per la sicurezza della regione indo-pacifica che riunisce Stati Uniti, Giappone, Australia e India. Lo ha comunicato la Casa Bianca in vista del summit, in programma in formato virtuale nel pomeriggio di oggi, 12 marzo. All'incontro prenderanno parte il presidente statunitense, Joe Biden; il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga; il premier indiano, Narendra Modi, e il capo del governo australiano, Scott Morrison. La portavoce del presidente Usa, Jen Psaki, ha riferito che la stampa potrà assistere all'apertura dell'incontro, e che il consigliere per la sicurezza nazionale della presidenza Usa, Jake Sullivan, fornirà un resoconto a margine dei colloqui. La vicepresidente Harris ha già assunto un inusuale ruolo da protagonista nella politica estera della nuova amministrazione personale Usa, tenendo personalmente colloqui telefonici con diversi leader internazionali - incluso il presidente francese, Emmanuel Macron, e il primo ministro del Canada, Justin Trudeau - dall'insediamento del presidente Biden alla Casa Bianca, lo scorso 20 gennaio. (segue) (Nys)