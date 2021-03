Indo-Pacifico: anche la vicepresidente Usa Harris prenderà parte al summit del Quad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Quad - iniziativa per la sicurezza della regione indo-pacifica che riunisce Stati Uniti, Giappone, Australia e India, terranno il loro primo summit online oggi, 12 marzo, e intendono affermare in quell'occasione l'impegno a cooperare sul fronte della fornitura di vaccini ai Paesi in via di sviluppo, per contenere l'influenza della diplomazia vaccinale cinese. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano "Nikkei", secondo cui i quattro capi di Stato e di governo intendono gettare le basi di un quadro per la fornitura di vaccini realizzati in India a Paesi asiatici e africani. Il piano potrebbe prevedere anche forme di assistenza finanziaria da parte di Giappone, Stati Uniti e Australia per l'acquisto di vaccini da parte dei Paesi in via di sviluppo. Il Giappone ha già annunciato l'intenzione di sostenere lo sviluppo di catene del freddo per la distribuzione e lo stoccaggio dei vaccini. Al centro dell'agenda del summit ci saranno anche i temi climatici e lo sviluppo di catene di fornitura congiunte per industrie strategiche come i semiconduttori e le terre rare. I ministri degli Esteri del Quad si sono già incontrati la scorsa settimana, ma il primo summit tra i leader del quattro Paesi, anticipato nei giorni scorsi dal premier australiano Scott Morrison, è stato formalmente annunciato ieri, 9 marzo, dal governo indiano, e poi confermato dall'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden. (segue) (Nys)