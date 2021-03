Thailandia: coronavirus, governo blocca somministrazione vaccini AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, ha ordinato al suo esecutivo di cancellare i piani per l'acquisto di vaccini contro la Covid-19 prodotti da AstraZeneca, dopo i dubbi sulla sicurezza causati in diversi Paesi europei da casi di trombosi seguiti alla somministrazione del farmaco. Lo riferiscono fonti governative locali, che citano fonti governative informate. Prasit Watanapa, della facoltà di Medicina presso il Siriraj Hospital di Bangkok - il primo ospedale della Thailandia - ha confermato che il piano per l'introduzione dei vaccini AstraZeneca nel Paese sono stati bloccati a seguito della sospensione decretata da Danimarca, Norvegia e Islanda. (Fim)