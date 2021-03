Kosovo: contingente delle Ksf parte per il Kuwait, è la prima missione di peacekeeping all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un contingente delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) è partito per la prima missione di peacekeeping all'estero, insieme alle truppa Usa che saranno dispiegate in Kuwait per un periodo di sei mesi. La presidente kosovara ad interim Vjosa Osmani, nel corso dell'odierna cerimonia per salutare il contingente in partenza, ha dichiarato che seppure si tratta di un piccolo gruppo di soldati questo impegno "invia un messaggio potente". Questo impegno internazionale delle Ksf, ha notato Osmani, sarebbe stato impossibile senza gli Usa. "Da Paese che ha importato le truppe di peacekeeping oggi siamo un esportatore di truppe di peacekeeping", ha detto Osmani. "Chiunque minaccia gli Usa e i nostri alleati ha minacciato anche la Repubblica del Kosovo", ha aggiunto la presidente. Il comandante delle Ksf, generale Rrahman Rama, ha confermato lo scorso 16 febbraio che è stato firmato un accordo tra Kosovo e Kuwait per l'impiego dei soldati kosovari nel Paese del Golfo a partire da marzo per un periodo di sei mesi. "Ora siamo nella fase delle procedure tecniche. A marzo avremo il numero simbolico del personale che servirà insieme con i militari Usa in una missione di peacekeeping in Kuwait," aveva dichiarato Rama in un'intervista all'agenzia di stampa "Kosova Press".(Alt)