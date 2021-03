Kosovo: avvocato, ricorso contro ex senatore svizzero Marty può portare a fine Tribunale speciale Uck (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La francese Michele Picard, il tedesco Kai Ambos e la norvegese Nina Jorgensen: sono questi i tre giudici incaricati di esaminare l'appello dell'ex presidente kosovar Thaci contro la decisione del Tribunale speciale dell'Aia che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) di respingere la sua richiesta di scarcerazione in attesa della sentenza. La stessa richiesta è stata presentata anche dall'ex presidente del Parlamento Kadri Veseli e dagli altri due ex combattenti Uck accusati nello stesso caso davanti al Tribunale dell'Aia. Nell'ultima udienza, scrive il portale online dell'emittente "Rtk", l'avvocato dell'ex presidente Thaci, il britannico David Hooper, ha affermato che il giudice istruttore del processo ha richiesto "una cosa impossibile" quando ha concluso che dovrebbero essere eliminati tutti i rischi relativi alla procedura e ha sottolineato che si tratta di una violazione di il diritto alla libertà condizionale in attesa della sentenza. Hooper ha fatto riferimento in questo modo alla motivazione addotta dal giudice istruttore del processo, il francese Nicolas Guillou, per respingere la richiesta di scarcerazione: in base ad essa, dal momento che Thaci rischia una condanna all'ergastolo, non può uscire di prigione in quanto ci sarebbero concreti rischi che tenterebbe di scappare. Il giudice Guillou ha infatti accolto la tesi del Procuratore speciale, lo statunitense Jack Smith, secondo cui il rilascio degli ex leader dell'Uck non dovrebbe avvenire per i rischi di fuga e per le potenziali interferenze con i testimoni nel processo. Secondo Hooper, le accuse contro Thaci relative all'intimidazione dei testimoni non sarebbero attuali, facendo riferimento ad avvenimenti di circa 13 anni fa. "Non c'è materiale per dimostrare che è stato responsabile di alcun che legato a interferenze con i testimoni", aveva osservato il legale di Thaci. (segue) (Alt)