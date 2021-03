Kosovo-Serbia: Haxhiu (Vetevendosje), serve revisione accordi raggiunti nel dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte degli accordi raggiunti fino ad ora nel dialogo tra Kosovo e Serbia devono essere rivisti o annullati. Lo ha dichiarato Albulena Haxhiu, esponente del Movimento Vetevendosje, secondo quanto riferisce l'emittente "Kanal 10". Haxhiu ha ribadito che il nuovo governo guidato dal Vetevendosje non potrà considerare il dialogo con la Serbia come una priorità in quanto i cittadini kosovari sono più preoccupati da questioni come l'occupazione e la giustizia. L'esponente del Vetevendosje ha comunque chiarito che il nuovo governo avrà "una strategia chiara" sul dialogo e "sulle richieste alla Serbia, come per quanto concerne i danni economici e le persone scomparse". L'affermazione dell'Haxhiu arriva dopo che ieri il portavoce della Commissione europea Peter Stano ha rinnovato l'invito alle autorità kosovare a dare attuazione all'accordo raggiunto a Bruxelles nel 2013 per la creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba. (segue) (Alt)