Serbia-Italia: ministro Interno Vulin riceve ambasciatore Lo Cascio

- Il ministro dell'Interno della Serbia, Aleksandar Vulin, ha avuto oggi un incontro con l'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Carlo Lo Cascio. Secondo una nota diramata dal ministero serbo, i due interlocutori hanno discusso dello sviluppo della cooperazione nel campo degli affari interni. Il ministro Vulin si è detto convinto che una buona cooperazione tra Serbia e Italia nella lotta alla criminalità organizzata, così come a tutti gli altri tipi di crimine, proseguirà e che presto saranno firmati, tra i due ministeri, accordi di cooperazione nella lotta al traffico di stupefacenti e quello sulle situazioni d'emergenza. Il ministro Vulin ha sottolineato che un accordo particolarmente rilevante e importante per i cittadini, che dovrebbe essere firmato, è quello sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida, che la Serbia ha già con diversi Paesi. Il ministro ha detto poi all'ambasciatore che se Pristina presenterà nuovamente una domanda di adesione all'Interpol, la Serbia lavorerà attivamente per impedire tale adesione, "perché essa è assolutamente inaccettabile e sarebbe una violazione dell'Accordo di Washington". (segue) (Seb)