Lazio: Crimi, ok Grillo a ingresso M5s in giunta, voto iscritti appena possibile

- L'ingresso del M5s nella giunta regionale del Lazio, guidata da Nicola Zingaretti, ha avuto il parere favorevole dal Garante del Movimento Beppe Grillo. "Tale scelta sarà anche sottoposta al voto degli iscritti non appena sarà possibile". Lo scrive il capo politico ad interim del M5s Vito Crimi in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Movimento 5 stelle. "Anche nel Lazio inizia il cammino verso la transizione ecologica - esordisce Crimi nel lungo post -. In ogni scelta che ha compiuto, il Movimento 5 stelle ha sempre messo i temi, gli obiettivi e gli interessi dei cittadini davanti a tutto. Questo è avvenuto durante i primi due Governi del presidente Giuseppe Conte, con l'attuale governo, alle ultime elezioni regionali e amministrative. Più di recente, abbiamo deciso di dare il nostro contributo all'esperienza di governo della Regione Puglia. Ora ci apprestiamo a compiere un altro importante passo: contribuire al governo della Regione Lazio, con l’obiettivo - sottolinea Crimi - di realizzare un programma condiviso, frutto della convergenza di proposte e idee maturata in questi anni tra il Movimento e le forze politiche del centrosinistra che guidano la Regione. Questa scelta, infatti, arriva a seguito del percorso comune che il Movimento ha condiviso in questi anni con la giunta del presidente Zingaretti e la maggioranza, in riferimento a temi specifici del nostro programma. Un confronto che nel tempo ci ha consentito di far approvare misure importanti per migliorare la qualità della vita dei cittadini del Lazio". (segue) (Rer)